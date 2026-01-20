Japonya’da 3 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

Kaybolan turistik bir helikopterin Kumamoto eyaletindeki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığı belirtildi.

Japon basınında yer alan bilgilere göre, bir pilot ile Tayvan uyruklu iki yolcunun bulunduğu turistik helikopterin, uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ifade edildi.

Yetkililer, yerel saatle 11.00 civarında helikopterle tüm iletişimin kesildiğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı açıklandı.