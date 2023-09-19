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Giriş Tarihi: 19.9.2023 00:29 Son Güncelleme: 19.9.2023 00:29

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yakındaki İwate, Fukuşima başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletleri genelinde hissedildiği kaydedildi

AA
Japonya’da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyagi eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 04.33'te ve 60 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının yakındaki İwate, Fukuşima başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletleri genelinde hissedildiği kaydedildi.

Tohoku Electric Power firmasınca Miyagi'de işletilen Onagawa Nükleer Santralinde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre Tohoku, Yamagata ve Akita hızlı tren hatlarının faaliyetinde aksaklık yaşanmadı.

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Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
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