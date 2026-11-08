Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Deprem nedeniyle 20’den fazla kişi yaralandı.

Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
AA AA
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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

"30 YILDIR HİSSEDİLEN EN ŞİDDETLİ SARSINTI"

Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

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#JAPONYA

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