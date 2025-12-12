Japonya’da 6,7 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün Aomori'nin doğu açıkları olduğunu belirtti.
20 KİLOMETRE DERİNLİKTE HİSSEDİLDİ
Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.
JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.