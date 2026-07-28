Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem!

NÜKLEER SANTRALLERDE ANORMALLİK YOK

Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral bulunuyor. Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santrali ile Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nde anormallik saptanmadı. Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Kumamoto'daki fabrikasını tahliye ettiğini aktardı. Eyalette yoğun kullanılan Kumamoto Havalimanı'ndaki pist kullanıma kapatıldı. Kyushu Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım (KyuDen) internet sitesine göre, Kumamoto eyaleti genelinde yaklaşık 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

MADDİ HASARIN BOYUTU

Bölgenin önemli turistik mekanlarından tarihi Kumamoto Kalesi ile Yatsuşiro Tapınağı'nda bazı yapılar çöktü. Sarsıntıda Yatsuşiro İstasyonu'nda bir yük treni raydan çıktı. Japonya merkezli kağıt imalat şirketi Nippon Paper'ın Yatsuşiro'daki fabrikasının bacası çöktü. Eyaletin Kaşima bölgesinde hizmet veren Aeon Mall alışveriş merkezinde ise patlama meydana geldi. Çıkan yangında çatısı çöken tesis büyük hasar aldı.

Alışveriş merkezi binasında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve bazılarının yaralandığı bildirildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri bu binaya sevk edildi. Honda Motor şirketi yaptığı açıklamada, deprem sebebiyle Kumamoto'da bulunan motosiklet üretim tesislerinde faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi. Toyota Motor da açıklamasında, Kyuşu genelinde 3 üretim fabrikasında faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Lastik ve kauçuk üretim şirketi Bridgestone da açıklamasında Tamana kentinde üretim tesisini durdurduğunu belirtti.

Kargo ve nakliyat firmaları Sagawa ve Yamato'nun eyalet genelinde bazı bölgelerde hizmeti durdurduğunu bildirdi. Kyuşu Otoyolu üzerindeki Yatsuşiro ve Matsubaşi kavşaklarını birbirine bağlayan viyadüğün birleşim yerinden ayrılmasıyla, köprünün bir kısmı kayarak çöktü.

TÜRK AKADEMİSYEN: "ARTÇILAR DA DEVAM EDİYOR"

Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, AA'ya yaptığı açıklamada, eyalete 1 ay önce geldiğini ve büyük bir deprem atlattıklarını bildirdi. Çiftçi, "Kendimde bir yaralanma olmadı. Deprem anında araçtaydım. Trafik ışıklarında sağa doğru dönerken deprem oldu, 40 saniye gibi. Araçta şoka uğradım. Üst geçitte ve sokakta lambalar sallanıyordu." dedi. Deprem anında hastane randevusundan çıktığını ve üniversite yerleşkesine doğru yolda olduğunu aktaran Çiftçi, deprem sonrası yaşanan trafik koşulları dolayısıyla 25 dakikalık yolun 2 saate sürdüğünü anlattı. Yaşadığı evin, çatısı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezine 5 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Çiftçi, "Vardığımda üniversitede herkes dışarı çıkmıştı. Sonra içeri girdik ancak yeniden sarsıntı oldu. Cihazlarımız yerinden oynamıştı, hasarlar vardı." diye konuştu. İş takvimi doğrultusunda eylül ortasına kadar Kumamoto'da kalacağını kaydeden Çiftçi, şunları kaydetti: "Üniversite yönetiminden 'güvenli değilse korunaklı yerlere geçin' uyarısının yer aldığı e-posta gönderildi. Komşum trenle şehir merkezine 30 dakikalık mesafedeki yolu 3 saatte katedebilmiş. Artçılar da devam ediyor. Çok fazla ambulans geçiyor. Otobüs ve trenler tamamıyla durduruldu."

GELECEK HAFTA İÇİN UYARI

Kyoto Üniversitesi Afet Önleme Araştırma Enstitüsünden Prof. Nişimura Takuya da gazetecilere açıklamasında, son depremin Kumamoto'da 2016'da yaşanan depremden sonra sağlam kalan Hinagu fay hattının bir bölümünün hareketinden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Nişimura, "Bu deprem sığ bir merkez üssüne sahip ve çok güçlü sarsıntıya neden oldu. Merkez üssünün etrafındaki alan özellikle düz ve nispeten dengesiz bir zemine sahip, bu da yaygın hasara sebep olmuş olabilir." ifadelerini kullandı. Hinagu fay hattının oldukça uzun olduğunu kaydeden Nişimura, hattın güney tarafında halen "hareket etmemiş bir bölüm" olabileceğini belirterek "Çevrede çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor. Lütfen önümüzdeki bir hafta boyunca tetikte olalım." şeklinde konuştu. JMA Deprem ve Tsunami Önlemleri Planlama Sorumlusu Kiyomoto Şinci, açıklamasında gelecek hafta artçı depremlere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Son deprem, Ocak 2024'te ülkenin batısındaki Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremden bu yana ülkede kaydedilen ilk 7 büyüklüğündeki deprem olarak kayıtlara geçti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.