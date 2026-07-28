Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!
Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. depremde eyalet genelinde 1 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, eyaletin merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, depremde eyalet genelinde 1 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Ajans, depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto ve Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini belirtti.
SARSINTILAR SÜRÜYOR
Depremin ardından son 6 saatte Kumamoto eyaletinde büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen artçı 13 deprem meydana geldi. Kumamoto eyaletinin yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde yüksek hızlı tren (Şinkansen) seferleri ile yerel tren hatları durduruldu. JMA, ülkenin güneybatısına yönelik verilen tsunami uyarısını yerel saatle 18.10'da kaldırdığını duyurdu.
KRİZ MERKEZİ KURULDU
Tokyo hükümeti, depreme dair bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık Konutu'nda Kriz Yönetim Merkezi kurulduğunu bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Kumamoto genelinde yol ve köprü hasarları ile bina çökmelerinin meydana geldiği bilgisini verdi. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, gazetecilere açıklamasında, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "tüm devlet kaynaklarını afet yardımları için ayırmaları talimatı verdiğini" aktardı. Takaiçi, Bakanlar Kurulundan bir ekibi bölgeye gönderdiklerine işaret ederek, "(Olası) Can kaybı ve maddi hasarın boyutunu teyit etme aşamasındayız, yaralanmaların olduğunu haber aldık." dedi. Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, açıklamasında Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin "hayat kurtarmayı önceliklendirme" faaliyetleri kapsamında bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Kumamoto, Fukuoka, Nagazaki ve Saga eyaletlerine irtibat subayları gönderdiklerini kaydeden Koizumi, "Bu kuvvetler hayat kurtarmayı en öncelikli hedef olarak belirleyerek işbirliği yapacak ve faaliyetler yürütecek. Şu an savaş uçakları ve helikopterler bölgeden bilgi topluyor." ifadelerini kullandı.