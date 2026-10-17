Japonya’da 9.9’luk yanlış deprem alarmı
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın, Rusya açıklarında meydana gelen bir depremi yanlış hesaplayarak 9.9 büyüklüğünde ve tarihi bir felaket olabileceği uyarısıyla erken alarm vermesi ülkede büyük paniğe yol açtı. Dakikalar sonra alarmın geri çekilmesiyle rahat bir nefes alınırken, sistem ilk kez iptal duyurusu yapmış oldu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında kaydedilen 6.9 büyüklüğündeki gerçek sarsıntıyı, Japonya'daki deprem formülleriyle uzaktaki bir merkeze göre yanlış harmanlayan sistem, depremin büyüklüğünü tarihin en büyük sarsıntılarından biri olarak raporladı.
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