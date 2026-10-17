Japonya’da 9.9’luk yanlış deprem alarmı

Japonya’da 9.9’luk yanlış deprem alarmı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın, Rusya açıklarında meydana gelen bir depremi yanlış hesaplayarak 9.9 büyüklüğünde ve tarihi bir felaket olabileceği uyarısıyla erken alarm vermesi ülkede büyük paniğe yol açtı. Dakikalar sonra alarmın geri çekilmesiyle rahat bir nefes alınırken, sistem ilk kez iptal duyurusu yapmış oldu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında kaydedilen 6.9 büyüklüğündeki gerçek sarsıntıyı, Japonya'daki deprem formülleriyle uzaktaki bir merkeze göre yanlış harmanlayan sistem, depremin büyüklüğünü tarihin en büyük sarsıntılarından biri olarak raporladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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