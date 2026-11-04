Japonya’da ABD ordusunu sarsan ölüm: Askeri eğitim kana bulandı

Japonya'da yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Okinawa eyaletinde askeri eğitim kazası meydana geldi.

ABD 3. Deniz Piyade Tümeni tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletteki Camp Schwab Askeri Üssü'nde dün meydana gelen eğitim kazasında 1 ABD askeri hayatını kaybetti.

Yaşanan eğitim kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Deniz piyademizin ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden askerin kimliği açıklanmazken, Tümen Sözcüsü Üsteğmen Hannah Ladd, konuya ilişkin paylaşabilecekleri ek bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör