Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte astronota servet kaptırdı

Son yıllarda giderek artan dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha da ilginç hale geliyor. Bu kez Japonya'da gerçekleşen bir dolandırıcılık olayında başrolde uzay yer aldı.
Ülke basınında çıkan haberlere göre 65 yaşındaki Japon kadın, internet üzerinden tanıştığı kişiyle kısa süre sonra sevgili oldu.
"DÜNYA'YA DÖNER DÖNMEZ EVLENECEĞİZ"
Haziran ayında Instagram üzerinden yazışmaya başlayan çiftin önünde ise buluşamamaları için büyük bir engel vardı: Rus bir astronot olduğunu söyleyen adam uzayda mahsur kalmıştı.
Japon kadına Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yaptığını söyleyen ve yaşadıkları iletişim kopukluğunun nedeninin yörüngede bulunan uzay istasyonundaki zayıf hücre servisi olduğunu söyleyen adam, Dünya'ya döner dönmez kadınla evleneceğini söyledi.
BİLET PARASI İÇİN SERVET YOLLADI
Bu sözle beraber çiftin arasındaki ilişki hızlandı. Ancak sahte astronot, dönüş bileti için yeterli paraya sahip olmadığını ve bu yüzden Dünya'ya dönemediğini iddia ederek kadından para istemeye başladı.
Japon kadın sevgilisini görebilmek için astronot sandığı sevgilisine toplamda 4.4 milyon yen (30 bin dolar) bilet parası gönderdi. Toplamda beş kez para transferi gerçekleştiren kadın bir türlü sevgilisine ulaşamadı.
Japonya'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kozmonotum, uzayda mahsur kaldım' dedi, dünyaya dönebilmek için bilet parası istedi! | Video
En sonunda dolandırılmış olabileceğini düşünen kadın, polise başvurmasıyla gerçeği öğrendi.