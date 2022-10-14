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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:49

Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte astronota servet kaptırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte astronota servet kaptırdı

Akla hayale gelmeyecek bir dolandırıcılık haberi, bu kez Japonya’dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre 65 yaşında bir kadın, uzayda mahsur kaldığını söyleyen sevgilisine binlerce dolar gönderdi. İşin aslı ise sonradan ortaya çıktı.

Son yıllarda giderek artan dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha da ilginç hale geliyor. Bu kez Japonya'da gerçekleşen bir dolandırıcılık olayında başrolde uzay yer aldı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre 65 yaşındaki Japon kadın, internet üzerinden tanıştığı kişiyle kısa süre sonra sevgili oldu.

"DÜNYA'YA DÖNER DÖNMEZ EVLENECEĞİZ"

Haziran ayında Instagram üzerinden yazışmaya başlayan çiftin önünde ise buluşamamaları için büyük bir engel vardı: Rus bir astronot olduğunu söyleyen adam uzayda mahsur kalmıştı.

Japon kadına Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yaptığını söyleyen ve yaşadıkları iletişim kopukluğunun nedeninin yörüngede bulunan uzay istasyonundaki zayıf hücre servisi olduğunu söyleyen adam, Dünya'ya döner dönmez kadınla evleneceğini söyledi.

BİLET PARASI İÇİN SERVET YOLLADI

Bu sözle beraber çiftin arasındaki ilişki hızlandı. Ancak sahte astronot, dönüş bileti için yeterli paraya sahip olmadığını ve bu yüzden Dünya'ya dönemediğini iddia ederek kadından para istemeye başladı.

Japon kadın sevgilisini görebilmek için astronot sandığı sevgilisine toplamda 4.4 milyon yen (30 bin dolar) bilet parası gönderdi. Toplamda beş kez para transferi gerçekleştiren kadın bir türlü sevgilisine ulaşamadı.

Japonya'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kozmonotum, uzayda mahsur kaldım' dedi, dünyaya dönebilmek için bilet parası istedi! | Video

En sonunda dolandırılmış olabileceğini düşünen kadın, polise başvurmasıyla gerçeği öğrendi.

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Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte astronota servet kaptırdı
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