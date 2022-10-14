Japonya’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte astronota servet kaptırdı

"DÜNYA'YA DÖNER DÖNMEZ EVLENECEĞİZ"

Haziran ayında Instagram üzerinden yazışmaya başlayan çiftin önünde ise buluşamamaları için büyük bir engel vardı: Rus bir astronot olduğunu söyleyen adam uzayda mahsur kalmıştı.

Japon kadına Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yaptığını söyleyen ve yaşadıkları iletişim kopukluğunun nedeninin yörüngede bulunan uzay istasyonundaki zayıf hücre servisi olduğunu söyleyen adam, Dünya'ya döner dönmez kadınla evleneceğini söyledi.