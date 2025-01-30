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Giriş Tarihi: 30.1.2025 10:44

Japonya'da artık kamusal alanda sigara içilemeyecek

Japonya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

DHA
Japonya’da artık kamusal alanda sigara içilemeyecek

Japonya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, 2025 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehir genelinde kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

27 Ocak'ta yürürlüğe giren yasak kapsamında, yollar, parklar, meydanlar ve diğer kamusal alanlarda sigara ve elektronik sigara kullanımı yasaklandı. Kurallara uymayanlara 1000 yen para cezası uygulanacak. Osaka Belediyesi yaptığı açıklamada, "Şehir genelinde dumansız alanları genişleterek güvenliği, temizliği artırmayı ve Osaka'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak imajını güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Japonya'da artık kamusal alanda sigara içilemeyecek
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