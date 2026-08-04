Japonya’da aşırı sıcaklar hayvanları vurdu: 3 aslan telef oldu

Japonya'da son dönemde etkili olan aşırı sıcaklar, hayvanları da vurdu. Tokyo Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Hino bölgesinde yer alan Tama Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutulan 16 aslandan 3'ü sıcak çarpması sonucu telef oldu.

İlk olarak 18 Temmuz'da 2 aslanda iştahsızlık gibi belirtilerin gözlemlendiğini açıklayan yetkililer, 22 Temmuz'a kadar toplam 10 aslanın benzer belirtilerle tedavi altına alındığını kaydetti.

23 Temmuz itibarıyla aslanları görmeye yönelik ziyaretlerin askıya alındığı ve ilaç tedavisine ek olarak serinletici tedbirlerin hayata geçirildiği, tüm çabalara rağmen 3 aslanın telef olduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerde, hayvanlarda şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.