Japonya'da aşırı turizme karşı 'çift fiyat' uygulaması
JAPONYA, rekor düzeye ulaşan yabancı turist sayısını yönetebilmek için yeni kararlar aldı. Yabancı turist sayısının yol açtığı aşırı yoğunluk, bakım maliyetleri ve çevresel sorunlarla mücadele etmek amacıyla turistik noktalarda "çift fiyat" uygulamasını yaygınlaştırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Himeji Kalesi, bu politikanın en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Kaleye giriş ücreti, Himeji kentinde ikamet etmeyenler için 15.50 dolara çıkarılırken, kent sakinleri için 6 dolar civarında kaldı. Ücret artışını takip eden ilk ayda, kaleye ziyaretlerin yüzde 17 düştüğü gözlendi. Öte yandan, ülkeden yurtdışına çıkış vergisi 18.55 dolara, Japonya'nın vize ücretleri de 5 kat artırılarak 93 dolara çıkarıldı.