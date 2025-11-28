Japonya'da ayı paniği: 69 yaşındaki adama tuvaletten çıkarken saldırdı!
Japonya'nın Gunma eyaletinde, 69 yaşındaki bir adam umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, rekor seviyelere ulaşan ayı saldırılarına karşı önlemleri artıran Japonya'nın yerleşim yerlerinde vakalar devam ediyor.
Başkent Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaletinin Numata kentinde, 69 yaşındaki bir adam tren istasyonu yakınındaki umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğradı.
Ayıyla boğuşup yüksek sesler çıkararak onu uzaklaştırmayı başaran kişi, sağ bacağından hafif yaralandı.
Saldırının yaşandığı bölge yakınlarında devriye gezen polis ekipleri, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Yine Numata kentinde 8 Ekim'de markete giren bir ayının saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.
JAPONYA, ARTAN AYI SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEM ALIYOR
Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor.
Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.
Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.
Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.