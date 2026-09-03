Japonya’da ayı seferberliği
Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve "robot kurtlar" kullanılmaya başlandı. Ülkede Nisan 2025-Mart 2026 döneminde ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 220'den fazla kişi yaralandı. Bireysel olarak kullanılabilecek en dikkat çekici çözümlerden biri ise "Monster Wolf" adı verilen 'robot kurtlar.' Güneş enerjisiyle çalışan robot, nesli tükenmiş Japon kurdunun ulumasını taklit ederek ayıları korkutup uzaklaştırıyor. Yaklaşık 4 bin dolar değerindeki robot ilk olarak tarım arazilerini ayılardan korumak amacıyla geliştirildi. AA
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