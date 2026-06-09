Japonya’da ayı yerleşim yerine indi: Ekipler alarma geçti
Japonya’nın Toçigi eyaletinde bir evin bahçesinde görülen ayı paniğe neden oldu. Yetkililer hayvanı bayıltarak etkisiz hale getirirken, bölgede başka ayıların da olabileceği ihtimali üzerine arama başlattı.
The Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Toçigi eyaletinin Utsunomiya bölgesinde bir evin bahçesinde ayı görüldü.
Yetkililer, olay yerine intikal ederek ayıyı bayıltıcı tabancayla etkisiz hale getirdi.
Birden fazla ayının kentte bulunuyor olabileceği ihtimalini değerlendiren yetkililer, arama çalışmalarının teyakkuz halinde sürdüğünü bildirdi.
JAPONYA'DA AYI SALDIRILARI ARTIYOR
Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.
Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.
Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.
Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.