Japonya’da ayılar okulları kapattırdı
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Utsunomiya kentinde ilk kez bir ayının ortaya çıkması ve şehir merkezinde görülmesi üzerine güvenlik amacıyla kentteki tüm ilk ve orta dereceli okullar kapatıldı. Belediye yetkilileri, hoparlörlerle donatılmış anons araçlarını sokaklara çıkararak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kilitli tutmaları, ayıyı görmeleri halinde kesinlikle yaklaşmayarak en yakın binaya sığınmaları istendi. Japonya genelinde bu yıl içinde rekor düzeyde, yaklaşık 50 bin ayı görülme vakası kayıtlara geçti.