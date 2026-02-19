Japonya'da belediyeye 21 kilogram "gizli" altın bağışı! "Şok olduk" diyerek açıkladılar

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, Osaka Belediye Başkanı Yokoyama Hideyuki gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin şehirde eskiyen su sisteminin onarımı için "şaşırtıcı miktarda" altın bağışında bulunduğunu belirtti.

Yokoyama, "isminin gizli kalmasını isteyen" bu kişinin Kasım 2025'te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne 21 kilogramlık altın bağışladığını söyledi. Söz konusu kişinin "Su temini projesine yardımcı olmak için bağışlamak istiyorum." ifadesini kullandığını aktaran Yokoyama, buna karşı teşekkür etmekte zorlandıklarını kaydetti.

Yokoyama, "Şok oldum. Bu kesinlikle şaşırtıcı bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için dikkatlice kullanacağız." dedi.

Haberde, belediye yetkililerinin aynı kişinin Ekim 2025'te de 500 bin yen (3 bin 300 dolar) tutarında nakit bağışta bulunduğunu bildirdiği belirtildi. Belediye yönetiminin, bağış yapılan "altını satarak elde edilecek geliri" su borularının değiştirilmesi projesinde kullanmayı planladığı bildirildi.

Yerel medyada daha önce, Osaka şehrinde eskiyen su sisteminin tadilatı çalışmalarının "gerçek maliyetin planlanan bütçeyi aşması" nedeniyle aksadığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyinde, yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfuslu Osaka kenti, Japonya'nın ticaret merkezlerinden kabul ediliyor.