Japonya’da Dujuan Tayfunu! 4 ölü, 6 kayıp

Japonya'da dün etkili olan Dujuan Tayfunu bugün itibarıyla kademeli olarak etkisini yitirirken, afetin bilançosu netleşmeye başladı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Dujuan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Can kayıplarının 1'i Kanagawa, 3'ü Chiba eyaletinde yaşanırken, kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DUJUAN TAYFUNU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

Dün Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkilemişti. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu nedeniyle en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör