Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp

Japonya’nın doğusunda etkisini sürdüren Dujuan Tayfunu can almaya devam ediyor. Hafta başından bu yana etkili olan tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp
AA
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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletler dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp

Kyodo ajansının haberine göre, hafta başından bu yana etkili olan tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp

Tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#JAPONYA #TOKYO

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