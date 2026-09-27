Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletler dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, hafta başından bu yana etkili olan tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.