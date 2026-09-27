Japonya’da Dujuan Tayfunu faciasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 3 kayıp
Japonya’nın doğusunda etkisini sürdüren Dujuan Tayfunu can almaya devam ediyor. Hafta başından bu yana etkili olan tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletler dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, hafta başından bu yana etkili olan tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.
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