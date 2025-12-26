Japonya’da fabrikada dehşet: Bıçaklı saldırıda 14 kişi yaralandı

Japon basınında yer alan bilgilere göre, saldırı Shizuoka eyaletine bağlı Mishima kentindeki bir fabrikada yerel saatle 16.30 sıralarında gerçekleşti. Şüphelinin fabrikada çalışanlara bıçak ve sprey ile saldırdığı, yaralanan 14 kişinin olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Japonya polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin kısa sürede gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.