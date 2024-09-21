Japonya’da felaket! Ölü ve kayıplar var

Sabah saatlerinde, merkezi Japonya'nın Ishikawa Eyaleti'ndeki Noto bölgesinde yer alan Wajima kentinde yoğun sağanak yağış kaydedildi. Japon Meteoroloji Ajansı bölge için acil durum yağış uyarısı yaptı.

Eyalet yetkilileri, bölgedeki Suzu kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Wajima'da ise şehrin belediye başkanı 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Eyaletin kuzey bölgesindeki itfaiye ekipleri Suzu, ve Wajima'da nehirler tarafından sürüklenen üç kişinin kaybolduğunu rapor etti.

Noto bölgesindeki deprem restorasyonundan sorumlu kara bakanlık ofisi, 1 Ocak'taki depremde hasar gören Wajima'daki bir tünelin, inşaat sahasında meydana gelen heyelandan sonra dört kişinin kayıp olduğunu belirtti.