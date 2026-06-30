Japonya’da gizemli ölüm: Cesette ısırık izleri tespit edildi

Son dönemde artan ayı saldırılarına karşı sıkı önlemler alınan Japonya'da yeni bir saldırı vakasından şüpheleniliyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletle aynı adı taşıyan Aomori kentinde polis ve itfaiye ekipleri, 27 Haziran'dan bu yana kayıp olan 63 yaşındaki kişinin cesedini, dağlık bir bölgede vücudunda hayvan ısırığına benzer yara izleriyle buldu.

Arama çalışmaları sürdüğü sırada bölge yakınlarında bir ayıya rastlandığı, polisin söz konusu kişinin ayı saldırısına uğrayıp uğramadığını soruşturduğu açıklandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör