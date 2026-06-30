Japonya’da gizemli ölüm: Cesette ısırık izleri tespit edildi

Japonya’nın Aomori eylaetinde günlerdir kayıp olan 63 yaşındaki kişinin cansız bedeni, vücudunda hayvan ısırıklarına benzer izlerle bulundu. Yetkililer, bölgede bir ayının görülmesinin ardından olayın ayı saldırısı olup olmadığını araştırıyor.

Japonya’da gizemli ölüm: Cesette ısırık izleri tespit edildi
AA

Son dönemde artan ayı saldırılarına karşı sıkı önlemler alınan Japonya'da yeni bir saldırı vakasından şüpheleniliyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletle aynı adı taşıyan Aomori kentinde polis ve itfaiye ekipleri, 27 Haziran'dan bu yana kayıp olan 63 yaşındaki kişinin cesedini, dağlık bir bölgede vücudunda hayvan ısırığına benzer yara izleriyle buldu.

Arama çalışmaları sürdüğü sırada bölge yakınlarında bir ayıya rastlandığı, polisin söz konusu kişinin ayı saldırısına uğrayıp uğramadığını soruşturduğu açıklandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#JAPONYA

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