Japonya’da havalimanında panik: Ayı piste girdi
Japonya’da Iwate Hanamaki Havalimanı’nda şoke eden anlar yaşandı. Bir ayının piste girmesiyle uçuşlar durduruldu.
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel saatle 13.00 civarında ülkenin kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı pistine ayı girdi.
Güvenlik gerekçesiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklayan yetkililer, ayının pistten uzaklaştığını teyit ettikten sonra seferlerin yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.
ASKERLER AYILARLA MÜCADELE İÇİN SAHADA
Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.
Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.