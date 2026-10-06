Japonya'da iki şirkete siber saldırı! 2,6 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı

Kyodo ajansının haberine göre, GMO Research & AI'dan yapılan açıklamada, siber saldırı sonucu şirketin anket platformu "infoQ"ya üye yaklaşık 948 bin 500 kişinin isimlerinin, e-posta ve ev adreslerinin, telefon numaralarının ve parolalarının çalındığı belirtildi.

ZARAR KARŞILANACAK

Açıklamada, bazı kullanıcıların ödül puanlarının izinsiz şekilde Amazon hediye kartlarına dönüştürüldüğü ve zararın karşılanacağı aktarıldı.

Mr Max'ten yapılan açıklamada da firmanın çevrim içi mağazasını kullanan yaklaşık 1,7 milyon müşterinin isim, e-posta adresi ve telefon numaralarının siber saldırıda sızdırıldığı ifade edildi.

Her iki şirket de yetkisiz erişimin tespit edilmesinin ardından çevrim içi hizmetlerini durdururken, olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör