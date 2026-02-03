Japonya’da kar felaketi büyüyor! Can kaybı 30’a çıktı

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), 20 Ocak'tan bu yana Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde etkisini sürdüren kar yağışları nedeniyle ölü sayısının 30'a ulaştığını duyurdu.

EN FAZLA KAYIP 3 EYALETTE

Yetkililer, ölümlerin büyük bölümünün Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde yaşandığını belirtti. Can kayıplarının çoğunun, çatıdan düşen kar kütleleri ve kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalardan kaynaklandığı ifade edildi.

KAR KALINLIĞI 4,5 METREYİ AŞTI

Özellikle Aomori eyaletinin bazı kırsal bölgelerinde kar kalınlığının 4,5 metreyi aştığı kaydedildi. Afet bölgelerindeki durumun ciddiyetini koruması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilgili bakanlarla acil toplantı gerçekleştirdi. Takaichi, can kayıplarının ve kazaların önlenmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.