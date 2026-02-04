Japonya’da kar felaketinde can kaybı 30’a yükseldi

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. Ölümlerin büyük kısmı Niigata, Akita ve Aomori eyaletlerinde, genellikle çatıdan düşen kar kütleleri veya kar temizleme çalışmaları sırasındaki yaşanan kazalar sırasında gerçekleşti. Özellikle Aomori eyaletinin bazı kırsal bölgelerinde kar kalınlığının 4.5 metreyi aştığı kaydedildi. Afet bölgelerindeki durumun ciddiyetini koruması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, can kayıplarını ve kazaları önlemek için tüm imkânların seferber edilmesi talimatını verdi.