Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da kaybolan gezi teknesinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 11'e yükseldi
Giriş Tarihi: 25.4.2022 08:43

Japonya'da kaybolan gezi teknesinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 11'e yükseldi

AA
Japonya’da kaybolan gezi teknesinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 11’e yükseldi

Japonya'da 23 Nisa sabahı, vahşi yaşamı gözlemek için denize açılan gezi teknesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Acil durum sinyali verrek ortadan kaybolan gezi teknesi Kazu I'deki ölü sayısı 11'e yükseldi.

Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e yükseldi. Hokkaido'da önceki gün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Dik uçurumların yer aldığı Şiretoko bölgesi kıyılarında 100 metreyi aşan derinliğin çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi. Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ve kalan yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor. Yarımada çevresine gönderilen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait destroyer de faaliyetlere destek veriyor.

NE OLMUŞTU?

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu. Turu düzenleyen firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Teknenin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti. Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da kaybolan gezi teknesinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 11'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA