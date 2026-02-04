Japonya’da kış faciası! Can kaybı 35’e yükseldi

Japonya'da sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 20 günde 35 kişinin yaşamını yitirdi, 358 kişi ise yaralandı.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke genelindeki kış kaynaklı ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, son 20 gün içinde sert hava koşulları nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 358 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

EN AĞIR BİLANÇO NİİGATA'DA

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, Akita eyaletinde 7, Yamagata eyaletinde 5, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinde 4'er, Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların arttığını bildirerek, vatandaşları çığ riskine ve çatılardan düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.