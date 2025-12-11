Japonya’da mega deprem alarmı

Sık sık büyük ölçekteki depremlerin meydana geldiği Japonya'da bu kez ise "mega sarsıntı" alarmı verildi. Geçtiğimiz günlerde 50'den fazla kişinin yaralandığı 7.5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı ülkede bu kez en az 8 ve üzerinde yaşanması beklenen sarsıntının beklendiği söylentisi yayıldı. Resmi makamlar her ne kadar mega depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 1 olduğuna dikkat çekse de binlerce kişi seyahat planlarını erteledi ve marketlere hücum ederek rafları boş bıraktı. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunamide en az 20 bin kişi yaşamını yitirmişti.