Japonya’da nüfus çöktü
Japonya'da 2025'te yenidoğan sayısı 705 bin 809 olarak kaydedilirken bu sayı şimdiye kadarki en düşük seviye oldu. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025'te yenidoğan sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 2.1 azaldı. Bu sayı, resmi verilerin tutulmaya başlandığı 1899 yılından bu yana en düşük oldu. Ülkede yenidoğan sayısı art arda 10 yıldır düşüş gösteriyor. Yenidoğan sayısı en yüksek seviyesine 1949'da 2.69 milyonla ulaşırken 1973'te 2.09 milyon, 1983'te 1.5 milyon olmuştu.