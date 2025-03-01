Japonya’da orman yangınları 1400 hektarlık alanı küle çevirdi

Japonya'nın Iwate eyaletinde bulunan Ofunato şehrinde 4 gün önce başlayan orman yangını yayılmaya devam ederken, felaketin yol açtığı zarar da büyüdü. Yerel yetkililere göre yangın nedeniyle şu ana kadar bin 400 hektarlık alanı kül oldu. Bin 896 hanede yaşayan 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibarıyla bin 33 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı ifade edildi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi ise 700'ü aşkın hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Bölgedeki bazı tren seferleri de yangın nedeniyle iptal edildi. Alevlerle mücadelenin ülkenin dört bir tarafından gelen itfaiye ekipleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) iş birliğinde sürdüğünü vurgulayan yetkililer, bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 84 yapının kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.