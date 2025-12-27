Japonya’da otoyolda can pazarı: 50 araç birbirine girdi, 2 ölü
Japonya’nın Gunma eyaletinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Gunma eyaletindeki otoyolda buzlanma nedeniyle bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazaya, kısa sürede yaklaşık 50 araç karıştı.
10 ARAÇ ALEV ALDI
Çarpışmaların ardından 10 aracın alev aldığı, yangının kontrol altına alınmasının ise yaklaşık 10 saat sürdüğü bildirildi. Otoyolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır 26 kişi yaralandı.