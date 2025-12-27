Japonya’da otoyolda can pazarı: 50 araç birbirine girdi, 2 ölü

Kyodo ajansının haberine göre, Gunma eyaletindeki otoyolda buzlanma nedeniyle bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazaya, kısa sürede yaklaşık 50 araç karıştı.

10 ARAÇ ALEV ALDI

Çarpışmaların ardından 10 aracın alev aldığı, yangının kontrol altına alınmasının ise yaklaşık 10 saat sürdüğü bildirildi. Otoyolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır 26 kişi yaralandı.