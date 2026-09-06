Japonya’da pastaneyi alevler sardı: 3 ölü

Japonya merkezli Kyodo haber ajansının yerel polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gifu eyaletinin Motosu kentindeki Sokei bölgesinde bulunan "Sunrise" isimli iki katlı pastanede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık üç saatte söndürülen yangında, çelik çerçeveli ve toplam 300 metrekare alana sahip pastane kullanılamaz hale geldi.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında tesiste 11 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Gifu Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada olayla ilgili cinayet ve kundaklama soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör