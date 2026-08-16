Japonya’da rekor yağışın bilançosu ağır: Binalar yerle bir oldu! 9 ölü

Japonya'nın doğusunda 13 Ağustos gecesi itibarıyla etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Rekor düzeyde yağış alan Chiba eyaletinin yönetiminden yapılan açıklamaya göre; meydana gelen sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

Eyaletin farklı bölgelerinde toplam bin 87 bina ile bin 200 aracın sular altında kaldığı aktarıldı. Ayrıca 23 binanın tamamen yıkıldığı, 49 binanın ise kısmen hasar gördüğü bildirildi.