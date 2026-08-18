Japonya’da rekor yağışlar felakete yol açtı: Sel suları 13 can aldı
Japonya’nın Chiba eyaletini vuran rekor yağışların ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13’e yükselirken, 1 kişi kayıp; 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 araç ise sular altında kaldı.
Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sel baskınlarının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Chiba Valiliği'nden yapılan açıklamada, son gelişmeyle birlikte sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Bir kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı kaydedildi.
REKOR DÜZEYDE YAĞIŞLAR JAPONYA'YI SARSIYOR
Japonya'nın Chiba eyaleti 13 Ağustos gecesi şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) eyaletin 12 saatte rekor düzeyde 348 mm yağış aldığını açıklamıştı.
Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, yüzlerce yapı ve araç sular altında kalmıştı.