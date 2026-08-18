Japonya’da rekor yağışlar felakete yol açtı: Sel suları 13 can aldı

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sel baskınlarının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Chiba Valiliği'nden yapılan açıklamada, son gelişmeyle birlikte sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Bir kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı kaydedildi.