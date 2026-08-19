Japonya'da şiddetli yağışlar sellere neden oldu: 13 ölü

NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

13 ÖLÜ, 1 KAYIP

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, 63 kişinin de tahliye merkezlerine sığındığını kaydetti.

Yetkililer, yollarda terk edilen yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması çalışmalarını da sürdürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör