Japonya'da şiddetli yağışlar sellere neden oldu: 13 ölü

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Öte yandan su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Japonya’da şiddetli yağışlar sellere neden oldu: 13 ölü
AA

NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

13 ÖLÜ, 1 KAYIP

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, 63 kişinin de tahliye merkezlerine sığındığını kaydetti.

Yetkililer, yollarda terk edilen yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması çalışmalarını da sürdürüyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#JAPONYA #SEL #YAĞIŞ

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