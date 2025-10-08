Japonya’da şoke eden olay: Markete giren ayı 2 kişiye saldırdı
Japonya’da bir markette hayvan paniği yaşandı. Ülkenin Gunma eyaletinde bulunan bir markete giren ayı 2 kişiyi yaraladı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Gunma eyaletinde bulunan Numata kentinde polis, yerel saatle 19.30 sularında ayı saldırısına ilişkin ihbar aldı.
Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki yetişkin ayının markete girdiği ve saldırdığı 2 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.
Marketteki ürünlere zarar vermeyen ayının daha sonra bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.