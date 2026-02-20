Japonya'da tapınakta yangın: 5 kişi hayatını kaybetti
Japonya’nın Yamaguchi eyaletinde bir tapınakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Japonya basını, ülkenin batısındaki Yamaguchi eyaletinin Shimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde iki katlı ve ahşap Budist tapınağında yangın çıktığını duyurdu.
2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangında 2'si çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ekiplerin yangını 3 saatte söndürdüğü, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve deponun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.