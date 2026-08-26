Japonya’da tarihi yapı eski yerine dönüyor: 400 tonluk dev kaleyi halatlarla çektiler
Japonya’nın Aomori eyaletindeki Hirosaki Kalesi, 2015 yılında tadilat çalışmaları için yerinden kaldırılmasının ardından yeniden eski konumuna taşınmaya başlandı. Kura ile seçilen bini aşkın kişi, yaklaşık 400 ton ağırlığındaki tarihi kaleyi halatlarla çekerek dev yapının dönüş yolculuğuna katıldı.
Japonya'nın Aomori eyaleti dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Ulusal tarihi miras kabul edilen ve 2015 yılında tadilat amacıyla yerinden kaldırılan 400 tonluk Hirosaki Kalesi, kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşındı.
Devasa bir platform üzerinde bulunan kalenin bu yılın sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulması planlanıyor.
Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması ve kalenin yalnızca insan gücü kullanılarak toplamda 5 metre hareket ettirilmesi hedefleniyor.
Geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın ise iş makineleri kullanılarak tamamlanması bekleniyor.