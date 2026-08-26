Japonya’da tarihi yapı eski yerine dönüyor: 400 tonluk dev kaleyi halatlarla çektiler

Japonya'nın Aomori eyaleti dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Ulusal tarihi miras kabul edilen ve 2015 yılında tadilat amacıyla yerinden kaldırılan 400 tonluk Hirosaki Kalesi, kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşındı.

Devasa bir platform üzerinde bulunan kalenin bu yılın sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulması planlanıyor.