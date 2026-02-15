Japonya’da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç öldürüldü

Japonya’da gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle 1 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı.

AA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Osaka kentinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Polis, saldırıda 17 yaşındaki bir gencin öldürüldüğünü, 2 gencin de yaralandığını açıkladı.

20'li yaşlarındaki saldırganın kısa sürede yakalandığını bildiren polis, taraflar arasında bir tartışma çıktığını ve şüphelinin, saldırıya uğrayan kişileri önceden tanıdığını belirtti.

