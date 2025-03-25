Japonya’da tartışmalı kilisenin akıbeti belli oldu: Mahkeme fesih kararı verdi

Kyodo ajansının haberine göre Japonya'da Tokyo Bölge Mahkemesi, Birleşme Kilisesi'nin (FFWPU) aleyhine yürütülen soruşturma sonrası 2023'te yapılan tasfiye başvurusunu karara bağladı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar verdi.

Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybedecek ve vergi muafiyet hakkını yitirecek.

Buna karşın FFWPU, ülke içindeki faaliyetlerini ise sürdürebilecek.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Abe Toşiko, karara yönelik açıklamasında, "İddialarımızın kabul edildiğine inanıyoruz. Bakanlık tüm tedbirleri almayı sürdürecek." dedi.

Kilise'den yapılan açıklamada, kararın "üzücü ve adaletsiz" olduğu ve "yanlış bir hukuki yoruma dayandığı" belirtildi.

Açıklamada, fesih kararının temyiz edilmek üzere Tokyo Yüksek Mahkemesi'ne taşınacağı aktarıldı.