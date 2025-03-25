Japonya’da tartışmalı kilisenin akıbeti belli oldu: Mahkeme fesih kararı verdi
Japonya'da mahkeme, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı sonrası gündeme gelen tartışmalı Birleşme Kilisesi'nin geleceği konusunda son noktayı koydu.
Kyodo ajansının haberine göre Japonya'da Tokyo Bölge Mahkemesi, Birleşme Kilisesi'nin (FFWPU) aleyhine yürütülen soruşturma sonrası 2023'te yapılan tasfiye başvurusunu karara bağladı.
Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar verdi.
Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybedecek ve vergi muafiyet hakkını yitirecek.
Buna karşın FFWPU, ülke içindeki faaliyetlerini ise sürdürebilecek.
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Abe Toşiko, karara yönelik açıklamasında, "İddialarımızın kabul edildiğine inanıyoruz. Bakanlık tüm tedbirleri almayı sürdürecek." dedi.
Kilise'den yapılan açıklamada, kararın "üzücü ve adaletsiz" olduğu ve "yanlış bir hukuki yoruma dayandığı" belirtildi.
Açıklamada, fesih kararının temyiz edilmek üzere Tokyo Yüksek Mahkemesi'ne taşınacağı aktarıldı.
ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI'NA SUİKAST
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.
Yamagami, sorgusunda da annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.
"Manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle kilisenin feshedilmesi için dava açılmıştı.