Japonya’da tayfun felaketi: 4 binden fazla yapı sular altında...

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, 12 şehir ve kasabadaki 4 bin 30 yapının sel suları altında kaldığı bildirildi. Tayfunun ardından 63 bin hanede su kesintisi yaşandığı açıklanırken, kesintilerin kısmi olarak sürdüğü ifade edildi. Su kesintisi yaşanan bölgelere tankerlerle su taşıyan yerel otoritelere bölge sakinleri de kendi çabaları ile destek verirken, bazı bölgelerde uzun su kuyrukları oluştu.

Öte yandan, sular altında kalan yapılardan çıkarılan eşyaların oluşturduğu çöp yığınları da amatör kameralara yansıdı.

TAYFUNDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Japonya'da etkili olan Talas Tayfunu nedeniyle yaklaşık 130 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmış, Shizuoka eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymaları 2 kişinin yaşamını yitirmesine, biri çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.