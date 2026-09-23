Japonya’da tayfun felaketi: 9 ölü
Dujuan Tayfunu Japonya’nın doğusunda etkisini sürdürürken can kaybı artıyor. Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, şiddetli yağışların hafta boyunca devam edebileceği uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin 6'sının Çiba eyaleti, 3'ünün Kanagawa eyaletinden olduğu belirtildi.
Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.