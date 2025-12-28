Japonya’da telesiyej kazası: Küçük çocuk hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde feci bir kaza yaşandı.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, çocuğun kolunun kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan telesiyejde sıkıştığını bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye yetkilileri, bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

5 yaşındaki çocuğun kazaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.