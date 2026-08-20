Japonya’da tren işçilere çarptı: 4 ölü

Japonya’nın Tochigi bölgesindeki Shin-Kanuma İstasyonu’nda raylarda çalışma yapan işçilere hızlı tren çarptı. 7 işçinin bulunduğu bölgede 4 işçi hayatını kaybederken, trenin mürettebatı ve yolcular arasında yaralanan olmadı.

Japonya’da tren işçilere çarptı: 4 ölü
AA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Tochigi bölgesindeki tren istasyonunda ot temizleme çalışması yapan işçilere hızlı tren çarptı.

Yetkililer, olay yerinde bulunan 7 işçiden 3'ünün trenin altında sıkıştığını, bir işçinin ise çarpışmanın ardından peronda yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, kazada tren mürettebatı ve yolculardan yaralanan olmadığını ifade etti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#JAPONYA #TOKYO

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