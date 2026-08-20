Japonya’da tren işçilere çarptı: 4 ölü
Japonya’nın Tochigi bölgesindeki Shin-Kanuma İstasyonu’nda raylarda çalışma yapan işçilere hızlı tren çarptı. 7 işçinin bulunduğu bölgede 4 işçi hayatını kaybederken, trenin mürettebatı ve yolcular arasında yaralanan olmadı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Tochigi bölgesindeki tren istasyonunda ot temizleme çalışması yapan işçilere hızlı tren çarptı.
Yetkililer, olay yerinde bulunan 7 işçiden 3'ünün trenin altında sıkıştığını, bir işçinin ise çarpışmanın ardından peronda yaralı halde bulunduğunu belirtti.
Hastaneye kaldırılan 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, kazada tren mürettebatı ve yolculardan yaralanan olmadığını ifade etti.
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