Japonya’da ‘yalnız ölüm’ salgını: 6 ayda 40 bin kişi yalnız öldü

Japonya'da yalnız yaşayanların ve yalnız ölenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor. BBC'de yer alan habere göre, ülkede 2024'ün ilk yarısında 40 bine yakın kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu. Polisin verilerine göre, bu sayının yaklaşık yüzde 10'u ölümlerinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçen kişilerdi. 130 kişi ise ölümlerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi. Raporda, evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu. Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip.