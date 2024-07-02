Japonya’da ‘yalnız ölüm salgını’ büyüyor

Yalnız ölüm salgını yaşanan Japonya'da bu yıl yaklaşık 68 bin kişinin yalnız ve bakım alamadan öleceği öngörülüyor. Independet'te yer alan haberde Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın rakamlarına göre bu yılın ilk üç ayında yalnız ölen kişi sayısı yaklaşık 22 bin oldu. Bu kişilerin yüzde 80'i en az 65 yaşındaydı. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü'ne göre, yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilerin sayısı 2020'de 7.38 milyondu. Bu sayının 2050'ye kadar neredeyse 11 milyona yükselmesi bekleniyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak ülkede yalnız yaşayan insanlara ilişkin verileri açıkladı. Geçen yıl Almanya'da yalnız yaşayanların oranı nüfusun yüzde 20.3'ünü oluştururken, bu oran AB ortalaması olan yüzde 16.1'in üzerinde kaldı.