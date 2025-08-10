Japonya’da yanardağ patlaması: 3 kilometreye kadar kül püskürttü
Japonya’da Şinmoe Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısı yapıldı.
Japan News'ün haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti.
Yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor.
Japon Meteoroloji Ajansı, yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısında bulundu.
Şinmoe Yanardağı, 27 Haziran'dan bu yana aralıklarla faaliyete geçiyor.
"Pasifik ateş çemberi" denilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.