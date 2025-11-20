Japonya’da yangın: 170 bina kül oldu

Japonya'nın güneyindeki Oita eyaletinde çıkan yangın bir kasabayı yok etti. Saganoseki kasabasında bir evde başlayan yangın kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla 49 dönümlük bir alana yayıldı. Akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle 170'ten fazla bina kül oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki 175 kişi acil olarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren müdahalesine rağmen alevlerin tamamen kontrol altına alınamadığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.