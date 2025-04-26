Japonya’da yaşlılara ATM’de telefon yasağı

Japonya'da telefon dolandırıcılığından en çok etkilenen bölgeler arasında Osaka, yaşlıları korumak için sıkı önlemler alan ilk şehir oldu. Osaka, Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilerin cep telefonuyla görüşürken ATM'leri kullanmasını yasaklayan ilk bölge olacak. Yerel basında yer alan haberlere göre bu karar, yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılığını önlemeyi amaçlıyor. Herhangi bir ceza öngörülmese de para çalmak için yaşlıların akrabaları veya resmi görevliler gibi davranan dolandırıcıların, sahtekârlık yapmasını önlemek ve farkındalığı artırmak hedefleniyor.