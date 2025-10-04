Japonya’da yeni dönem: Takaiçi Sanae ilk kadın başbakan oldu

İşiba, seçim sonuçlarının hükümete olumsuz yansıdığını belirterek, "LDP'nin hiçbir şeyi değiştirmemesi geleceğini tehlikeye atar." ifadelerini kullanmıştı.

Görevden ayrılacağını daha önce açıklayan Başbakan İşiba Şigeru, temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde alınan yenilginin ardından hem başbakanlık hem de parti liderliğinden istifa kararı almıştı.

Başkent Tokyo'da yapılan seçimde, LDP milletvekilleri ve 47 eyaletten gelen yaklaşık 700 delege oy kullandı.

KADIN LİDER DÖNEMİ BAŞLIYOR

64 yaşındaki Takaiçi, Japon kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor.

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.